Αντιδήμαρχος στο Αγρίνιο ακινητοποίησε ληστές – Είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο

Δύο απατεώνες κατάφερε να ακινητοποιήσει ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και αστυνομικός, Λάμπρος Σκουφής στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, οι οποίοι φέρεται να είχαν αρπάξει κοσμήματα από ηλικιωμένο, τα οποία κι έκρυψαν κάτω από μια ελιά.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το sinidisi.gr, σήμερα το απόγευμα, ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, Λάμπρος Σκουφής, ενώ κινούνταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, επιστρέφοντας στο σπίτι του είδε δύο άνδρες σε μεγάλου κυβισμού μηχανή με χειμωνιάτικα μπουφάν, κάτι που του κίνησε την περιέργεια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άφησε το ιδιωτικό αυτοκίνητό του και με τα πόδια τους πλησίασε, δείχνοντάς τους την ταυτότητά του, καθώς θεώρησε ότι υπάρχει κάτι ύποπτο.

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ομάδα ΔΙΑΣ και την Ασφάλεια. Όταν έδειξε το σήμα του, ο ένας, ηλικίας περίπου 40 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και έφυγε τρέχοντας, με τον αντιδήμαρχο τελικά να τον προλαβαίνει.

Στη συνέχεια άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον πρόλαβαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Τα κοσμήματα τελικά βρέθηκαν και ο 65χρονος βρέθηκε στην Ασφάλεια για να δώσει κατάθεση. Και οι δυο δράστες είναι από το Ζευγολατιό. Ο συνεργός αναζητείται από τις Αρχές.