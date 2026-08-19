Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 19ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 18 Αυγούστου:

1923 Η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της Συνέλευσης των Κυπρίων για Ένωση με την Ελλάδα.

1960 Η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το «Σπούτνικ 5» με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα.

1974 Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή.

1980 Η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ, με ανοικτό το θέμα του Αιγαίου.

1991 Πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

2016 Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μ.

Γεννήσεις

1883 Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ, γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. (Θαν. 10/1/1971)

1945 Ίαν Γκίλαν, άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος «Deep Purple».

1968 Νικόλαος Κακλαμανάκης, έλληνας ολυμπιονίκης της ιστιοσανίδας.

Θάνατοι

14 Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Καίσαρα, εγκαθίδρυσε την «Παξ Ρομάνα» και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. (Γεν. 23/9/63 π.Χ.)

1975 Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη (κατς) από το 1930 έως το 1946. (Γεν. 2/1/1897)

2016 Ντόναλντ Χέντερσον, αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο. (Γεν. 7/9/1928)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης