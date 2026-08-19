Παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ: 158.009 παιδιά και ΑμεΑ παίρνουν voucher για το 2026-2027

Συνολικά 158.009 παιδιά και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) εξασφαλίζουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Τα οριστικά αποτελέσματα της σχετικής πρόσκλησης για τους παιδικούς σταθμούς έχουν πλέον ανακοινωθεί, με τους δικαιούχους των voucher να προκύπτουν από 199.138 έγκυρες αιτήσεις.

Αυξημένα τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερες οικογένειες, μεταξύ των οποίων και νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος.

Για οικογένειες με έως δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 35.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά διαμορφώνεται στις 38.000 ευρώ.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται πλέον εισοδηματικό κριτήριο για την πρόσβαση των παιδιών τους στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Στήριξη στις οικογένειες

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε ότι η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες οικογένειες να αξιοποιήσουν τα voucher.

Όπως ανέφερε, η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες αποτελεί ένα επιπλέον μέτρο στήριξης των νοικοκυριών με πολλά παιδιά και εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Πρόγραμμα 391 εκατ. ευρώ

Η Πρόσκληση αφορά το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», για την περίοδο 2026-2027.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ.

Τα voucher αφορούν βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και δομές δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας οικονομική στήριξη στις οικογένειες για τη φιλοξενία και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους κατά τη νέα περίοδο.