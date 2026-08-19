Ο Στέλιος Ρόκκος σε μια μοναδική συναυλία απόψε στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών

Ο Στέλιος Ρόκκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και «τραγουδάει δυνατά», φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.

Με τη χαρακτηριστική φωνή και την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει, κάθε του live γίνεται μια δυνατή, βιωματική εμπειρία γεμάτη αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μία φωνή.

Το «Τραγουδάω Δυνατά» είναι κάτι παραπάνω από ένας τίτλος. Είναι η διάθεση του καλοκαιριού: να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί η μουσική είναι ζωή! #MusicIsLife

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, ο αγαπημένος τραγουδιστής έρχεται στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 21:30!

Στο πλευρό του Στέλιου Ρόκκου η Έλενα Παναγιωτίδου.

Προπώληση: TicketServices.gr & Βιβλιοπωλείο Γεωργίου (Κεντρική Πλατεία Ν. Μουδανιών)

Παραγωγή: Galaxias Live Productions