Σίφνος: Το μοιραίο δευτερόλεπτο πριν από τη συντριβή του Bell 206 – Τι εξετάζουν οι αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο τύπου Bell 206, που συνετρίβη στη Σίφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 53χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, ηλικίας 31 και 30 ετών.

Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας αξιοποιώντας τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο έχουν καταγραφεί τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.

Στο βίντεο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ertnews, το Bell 206 φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά, όμως, χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα, πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου, ενώ φέρεται να αναφέρθηκε και σε πιθανό πρόβλημα στον έλικα.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά σε κατοικημένο σημείο με περίπου 50 σπίτια, έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από την πτώση.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εξετάζουν ως ένα από τα βασικά σενάρια το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο. Μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.

Ωστόσο, τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας. Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών και εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης και να δώσουν απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το τι προκάλεσε τη μοιραία πτώση.