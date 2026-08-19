Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στην πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα κυρώσεις κατά της προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, της Γιαπωνέζας Τομόκο Ακάνε, και κατά ενός άλλου ανώτερου δικαστικού λειτουργού, κλιμακώνοντας την επίθεσή τους κατά του θεσμού αυτού, τον οποίο η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι είναι “πολιτικοποιημένος”.

“Τα πρόσωπα αυτά μετείχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλλει το ΔΠΔ για να ερευνά, να συλλαμβάνει, να θέτει υπό κράτηση ή να διώκει αξιωματούχους των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ”, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρει παραδείγματα.

Ο άλλος ανώτερος δικαστικός λειτουργός στον οποίο επιβάλλονται κυρώσεις είναι ο νυν αναπληρωτής εισαγγελέας του ΔΠΔ, ο Σενεγαλέζος εισαγγελέας Αμπντουλαγέ Σεγέ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στη διεθνή συνθήκη για την ίδρυση του ΔΠΔ, με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος δικαστών του Δικαστηρίου.

Αυτές οι κυρώσεις απαγορεύουν κυρίως στους δικαστές την είσοδο στη χώρα και εμποδίζουν οποιαδήποτε συναλλαγή επί ακινήτων ή χρηματοοικονομική μαζί τους στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν σε μεγάλο βαθμό απάντηση στις έρευνες του ΔΠΔ κατά του Ισραήλ, συμμάχου των ΗΠΑ. Το Δικαστήριο εξέδωσε το 2024 εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα.

Η Ουάσινγκτον άρχισε τον περασμένο μήνα μια μεγάλη διπλωματική επίθεση κατά του ΔΠΔ, κατηγορώντας το ότι “απειλεί” τους Αμερικανούς και καλώντας τους εταίρους της να αποχωρήσουν από αυτό.

Το Τσαντ αλλά και η Βενεζουέλα, η οποία πλέον είναι κοντά στην Ουάσινγκτον μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ακολούθησαν πρόσφατα το παράδειγμα των ΗΠΑ, και ο Ρούμπιο δήλωσε πεπεισμένος ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν.

Το ΔΠΔ δήλωσε ότι σημείωσε “με ανησυχία” αυτές τις αποχωρήσεις, τονίζοντας ότι οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη συλλογική επιδίωξη της δικαιοσύνης.

Ολλανδία: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δηλώνει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ “υπονομεύουν το κράτος δικαίου”

Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου “υπονομεύουν το κράτος δικαίου”, δήλωσε το Δικαστήριο σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, μετά τα μέτρα που έλαβε η Ουάσινγκτον σε βάρος της προέδρου του.

“Όταν ασκείται πίεση στους δικαστικούς φορείς για να τους εμποδίσει να εφαρμόσουν τον νόμο, η ίδια η διεθνής έννομη τάξη είναι αυτή που τίθεται σε κίνδυνο”, πρόσθεσε το ΔΠΔ στο κείμενό του που εστάλη στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς συνθήκης για την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος της προέδρου του ΔΠΔ, της Γιαπωνέζας Τομόκο Ακάνε, στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας τους κατά του δικαστηρίου αυτού που εδρεύει στη Χάγη, το οποίο η Ουάσινγκτον κατηγορεί ότι είναι “πολιτικοποιημένο”.

Κυρώσεις επέβαλαν επίσης στον εισαγγελέα Αμπντουλαγέ Σεγέ από τη Σενεγάλη.

“Τα μέτρα που έχουν στόχο τους δικαστές, τους εισαγγελείς και το προσωπικό που εργάζεται για την εκπλήρωση της εντολής που έχουν αναθέσει τα κράτη στο ΔΠΔ υπονομεύουν το κράτος δικαίου”, αντέδρασε το Δικαστήριο.

Το ΔΠΔ δήλωσε ότι παραμένει “ακλόνητο” και ότι “υποστηρίζει με σθένος το προσωπικό του όπως και τα θύματα αδιανόητων ωμοτήτων”.