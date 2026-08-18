Φωτιά σε εξέλιξη στη Θήβα – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας, στη Βοιωτία το μεσημέρι της Τρίτης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.