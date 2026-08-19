Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

Πολύωρη διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 οι καταναλωτές στην περιοχή των Πεύκων και συγκεκριμένα στις οδούς Νερόμυλων, Αλεξάνδρειας, Τενέδου, Εφέσσου, Ελλήσποντου, Δαρδανελλίων και οι παρακείμενες οδοί.