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Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

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Πολύωρη διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 οι καταναλωτές στην περιοχή των Πεύκων και συγκεκριμένα στις οδούς Νερόμυλων, Αλεξάνδρειας, Τενέδου, Εφέσσου, Ελλήσποντου, Δαρδανελλίων και οι παρακείμενες οδοί.

Διακοπή ρεύματος

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