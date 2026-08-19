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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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