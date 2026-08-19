Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Intime
THESTIVAL TEAM
Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με εντάσεις 3-4 μποφόρ.
Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις στην πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
- IRIS: Τι ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων – Πότε μπαίνει φόρος και τι εξετάζει η ΑΑΔΕ
- Τροιζήνα: Καρέ καρέ η στιγμή που ο 40χρονος βάζει φωτιά σε μηχανή για να εκδικηθεί τον ιδιοκτήτη – “Δεν θυμάμαι πόσες έχω βάλει”