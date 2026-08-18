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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στην Αχαΐα, φέρει τραύμα από κυνηγετικό όπλο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 45χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή της οικίας του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην αυτοψία του χώρου και στη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

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