Τριχόπτωση: Τι πραγματικά βοηθά να αναγεννηθούν τα μαλλιά – Δερματολόγος απαντά

Τρίχες στη βούρτσα, στο μαξιλάρι ή στο μπάνιο μπορεί εύκολα να προκαλέσουν ανησυχία. Ωστόσο, η καθημερινή απώλεια μαλλιών αποτελεί μέρος του φυσιολογικού κύκλου ζωής της τρίχας και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα.

Κατά μέσο όρο, χάνουμε περίπου 50 έως 100 τρίχες την ημέρα. Καθώς όμως την ίδια στιγμή αναπτύσσονται νέες, αυτή η φυσιολογική διαδικασία συνήθως δεν προκαλεί εμφανή αραίωση.

Ο κύκλος ανάπτυξης, πτώσης και αναγέννησης της τρίχας μπορεί, ωστόσο, να διαταραχθεί για πολλούς λόγους. Η κληρονομικότητα, η ηλικία, ορισμένες παθήσεις και φάρμακα, οι ορμονικές μεταβολές αλλά και το στρες μπορούν να οδηγήσουν σε τριχόπτωση, εξηγεί η δρ. Dawn Davis, δερματολόγος στη Mayo Clinic.

Πότε ευθύνονται τα γονίδια

Η κληρονομικότητα συνδέεται κυρίως με την ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, η οποία εξελίσσεται συνήθως αργά και ακολουθεί χαρακτηριστικό μοτίβο. Στους άνδρες παρατηρείται υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών και εμφάνιση περιοχών αραίωσης, ενώ στις γυναίκες είναι συχνότερη η αραίωση στην κορυφή του κεφαλιού.

Εάν η απώλεια μαλλιών ακολουθεί αυτά τα πρότυπα, είναι πιθανό να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που μπορούν να επιβραδύνουν την τριχόπτωση και να βοηθήσουν στη διατήρηση των μαλλιών.

Η θεραπεία που μπορεί να βοηθήσει στην αναγέννηση

Μία από τις πιο γνωστές επιλογές για την τριχόπτωση είναι η μινοξιδίλη, η οποία για τοπική χρήση κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές, όπως διάλυμα και αφρός. Σύμφωνα με τη δρ. Davis, τα προϊόντα με μινοξιδίλη μπορούν να βοηθήσουν αρκετούς ανθρώπους να διατηρήσουν τα μαλλιά που έχουν, ενώ μπορούν να συμβάλουν στην αναγέννηση έως περίπου 10% των μαλλιών που έχουν χαθεί. Η μινοξιδίλη μπορεί επίσης να χορηγηθεί από το στόμα, με ιατρική συνταγή, σε άνδρες και γυναίκες.

Για την ανδρογενετική αλωπεκία, η ειδικός επισημαίνει ότι το υγρό σκεύασμα εφαρμόζεται ευκολότερα απευθείας στο τριχωτό της κεφαλής σε σχέση με τον αφρό, μέρος του οποίου μπορεί να παραμένει πάνω στα μαλλιά.

Σημαντική είναι, πάντως, η συνέπεια στη θεραπεία. Εάν η χρήση της μινοξιδίλης διακοπεί, τα μαλλιά που αναπτύχθηκαν χάρη σε αυτήν μπορεί να πέσουν και η τριχόπτωση να επιστρέψει στον ρυθμό που είχε πριν από την έναρξη της αγωγής.

Πώς να προστατεύσετε τα μαλλιά σας

Ένας ακόμη τρόπος να περιοριστεί η απώλεια μαλλιών είναι η όσο το δυνατόν πιο ήπια περιποίησή τους. Η δρ. Davis προτείνει, μεταξύ άλλων, να περιορίζεται το λούσιμο σε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα και το βούρτσισμα και το χτένισμα να γίνονται με ήπιες κινήσεις, ιδιαίτερα όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα. Μια χτένα με αραιά δόντια μπορεί επίσης να περιορίσει το τράβηγμα των τριχών.

Καλό είναι ακόμη να αποφεύγονται τα πολύ σφιχτά χτενίσματα, όπως πλεξούδες, κότσοι και αλογοουρές, καθώς και το έντονο στρίψιμο, τράβηγμα ή τρίψιμο των μαλλιών. Προσοχή χρειάζεται επίσης στην έντονη θερμότητα από πρέσες ισιώματος, ψαλίδια για μπούκλες και άλλες επιθετικές τεχνικές styling.

Πότε χρειάζεται ο δερματολόγος

Υπάρχουν επίσης συνταγογραφούμενες θεραπείες για την ανδρογενετική αλωπεκία. Η φιναστερίδη έχει δείξει αποτελεσματικότητα στην αναγέννηση των μαλλιών στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να εξεταστούν ορμονικές θεραπείες που συμβάλλουν στη διατήρηση των μαλλιών και στον περιορισμό της τριχόπτωσης.

Εάν οι θεραπείες χωρίς συνταγή και οι αλλαγές στην καθημερινή περιποίηση δεν αρκούν για να περιορίσουν την τριχόπτωση ή εάν υπάρχει η υποψία ότι η απώλεια μαλλιών οφείλεται σε κάποιο άλλο πρόβλημα -για παράδειγμα, σε ένα φάρμακο που λαμβάνετε- είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή σε δερματολόγο, καταλήγει η ειδικός.

Πηγή: ygeiamou.gr