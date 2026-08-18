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Τασούλας για Τσουκαλά: Αποχαιρετούμε έναν από τους σημαντικότερους διανοητές της εποχής μας

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Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του διακεκριμένου ακαδημαϊκού και κοινωνιολόγου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας έκανε λόγο για έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες κοινωνιολόγους και διανοητές της εποχής μας, υπογραμμίζοντας την καταλυτική προσφορά του στην κατανόηση της νεότερης ιστορίας και της δομής του ελληνικού κράτους.

«Με νηφαλιότητα και οξυδέρκεια, φώτισε μέσα από το έργο του τη δομή της ελληνικής κοινωνίας και του κράτους και πρόσφερε εμβριθείς αναλύσεις για τη νεότερη ιστορική μας διαδρομή», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, καθώς και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κωνσταντίνος Τασούλας

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