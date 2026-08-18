Το Ιράν απαντά στον Τραμπ για το Ορμούζ: Θα διορθώσουμε τις αυταπάτες του – Η Ουάσινγκτον μας παρακαλά να διαπραγματευτούμε

Σε υψηλούς τόνους διατηρεί η Τεχεράνη την αντιπαράθεσή της με την Ουάσινγκτον, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρακαλούν» πλέον για επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τους όρους που έχει θέσει η ιρανική πλευρά.

Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη της ιρανικής ηγεσίας στέλνουν μηνύματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, με τον υπαρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης να δηλώνει ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων.

Νέα ένταση προκάλεσε παράλληλα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, στην οποία εμφανίζεται χάρτης των Στενών του Ορμούζ με τη φράση «Νέα αμερικανική επικράτεια».

Αραγτσί: Δεν παραδοθήκαμε, τους αναγκάσαμε να δεχθούν τους όρους μας

Ο Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο ήταν να οδηγήσουν το Ιράν σε παράδοση, κάτι που, όπως τόνισε, δεν συνέβη. «Δεν θα παραδοθούμε», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «η Αμερική τώρα μας παρακαλεί να διαπραγματευτούμε σύμφωνα με τους δικούς μας όρους».

Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών, ισχυρίστηκε ότι περιλαμβάνει «13 προβλέψεις υπέρ μας και μία υπέρ τους».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να υπονομεύσει τη συμφωνία και να εμποδίσει την εφαρμογή της. «Κερδίσαμε τον πόλεμο και κερδίσαμε και στη διπλωματία. Αναγκάσαμε τον εχθρό να αποδεχθεί τους όρους μας», είπε ο Αραγτσί.

Κατά τον ίδιο, η στρατιωτική ισχύς του Ιράν και οι δυνατότητές του στο πεδίο των επιχειρήσεων ήταν αυτές που ενίσχυσαν τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Φρουροί της Επανάστασης: Υπό τον έλεγχό μας τα Στενά του Ορμούζ

Ανάλογη εικόνα επιχείρησε να παρουσιάσει και ο υποδιοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Μοσταφά Ιζαντί.

Ο Ιζαντί δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι αντίπαλοι της Τεχεράνης βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Ο εχθρός δεν ξέρει τι να κάνει και βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας», ανέφερε.

Ο χάρτης του Τραμπ με τη φράση «Νέα αμερικανική επικράτεια»

Την αντιπαράθεση πυροδότησε περαιτέρω ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνα με χάρτη των Στενών του Ορμούζ, τμημάτων του Ιράν, του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, συνοδεύοντάς την με τη φράση «New US Territory» («Νέα αμερικανική επικράτεια»).

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Η ανάρτηση προκάλεσε την αντίδραση του υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

«Σύντομα, η αυταπάτη του Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ είτε θα διορθωθεί είτε εμείς θα διορθώσουμε τις αυταπάτες αυτού του ανθρώπου», έγραψε ο Ιρανός αξιωματούχος.