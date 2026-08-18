Καβάλα: Συνελήφθη αλλοδαπός που είχε εμπλακεί σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ – Βρέθηκε πιστόλι στο όχημά του

Συνελήφθη χθες τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραλιακή περιοχή της Καβάλας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Ορφανού, ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκάλι που περιείχε πλήθος πλαστικών σφαιριδίων και 17 φιαλίδια πεπιεσμένου αέρα.

Την προανάκριση ενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Ορφανού.