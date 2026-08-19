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Ξεκινά σταδιακά η επιστροφή των αδειούχων – Περισσότερες οι αφίξεις από τις αναχωρήσεις

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σταδιακά φαίνεται να αλλάζει η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς, αν και οι αναχωρήσεις παραμένουν αυξημένες, το ισοζύγιο μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων έχει αρχίσει να αντιστρέφεται.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά, όπου χθες καταγράφηκαν περίπου 15.000 αφίξεις και 5.800 αναχωρήσεις. Έτσι, περισσότεροι από 9.000 ταξιδιώτες προστέθηκαν στον πληθυσμό της πρωτεύουσας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, περίοδο που θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω της μικρότερης τουριστικής κίνησης και των πιο ήπιων ρυθμών στα νησιά.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα λιμάνια και δημοφιλείς προορισμούς, αν και οι διαφορές μεταξύ αφίξεων και αναχωρήσεων είναι μικρότερες.

Σήμερα έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η μετακίνηση των ταξιδιωτών από και προς τα νησιά.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται πως ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμη κορυφωθεί το κύμα επιστροφής στην Αθήνα.

Λιμάνι Πειραιά

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