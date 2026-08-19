Βρετανία: Ξεκληρίστηκε οικογένεια που είχε πάει για μπάνιο – Τρεις νεκροί, ανήλικη σε κρίσιμη κατάσταση

Μια οικογενειακή καλοκαιρινή εκδρομή κατέληξε σε τραγωδία σε παραλία του Shoreham, στη Βρετανία, όταν ένας άνδρας, μια γυναίκα και μία έφηβη έχασαν τη ζωή τους, αφού φέρεται να μπήκαν στη θάλασσα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι το περιστατικό ενδέχεται να ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η οικογένεια βρισκόταν σε κάμπινγκ κοντά στην παραλία του Shoreham, στη Βρετανία και είχε βγει για κολύμπι όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι ψαράδες αντιλήφθηκαν τέσσερα άτομα να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μέσα στη θάλασσα, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας, μία γυναίκα και μία έφηβη έχασαν τη ζωή τους, παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Ένα μικρότερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και οι τέσσερις ανήκαν στην ίδια οικογένεια.

Η μαρτυρία για το δίχτυ ψαρέματος

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα από τα παιδιά φέρεται να μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος ενώ κολυμπούσε, γεγονός που ενδέχεται να πυροδότησε την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.

Ο 24χρονος Τζο Κρισπ δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ντόπιος ψαράς, στη θάλασσα βρίσκονταν «δύο ενήλικες και δύο παιδιά».

«Ένα από τα παιδιά, όπως φαίνεται, μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος», είπε.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως η αιτία του δυστυχήματος. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη.

Μετά τις πρώτες αναφορές για τέσσερα άτομα που κινδύνευαν στο νερό, κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, δύο ελικόπτερα και δυνάμεις της ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ψαράς κατάφερε να ανασύρει ένα από τα παιδιά από τη θάλασσα και στη συνέχεια σήμανε συναγερμό.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε κατασκηνώσει κοντά στο λιμάνι τις τελευταίες εβδομάδες. Τα ονόματα των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η οικογένεια φέρεται να έχει συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό.