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Αττική: Φωτιά στο Παλαιοχώρι Μάνδρας – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι στην Μάνδρα Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αττική Φωτιά

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