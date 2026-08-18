Αττική: Φωτιά στο Παλαιοχώρι Μάνδρας – Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι στην Μάνδρα Αττικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Μάνδρας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026