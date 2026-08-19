Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον έναν χρόνο χωρίς τον πατέρα του – “Χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα”

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες μέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, με τον γιο του Λάμπρο Κωνσταντάρα να κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, σήμερα Τετάρτη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέβασε φωτογραφίες με τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ενημερώνοντας παράλληλα πως αυτή την Κυριακή θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο.

«Ένας χρόνος πέρασε και χαζεύω τις εκατοντάδες φωτογραφίες που βγάζαμε ή μας έστελνες από όπου πήγαινες! Ετσι θα σε θυμάμαι πάντα, και χαίρομαι που δεν έφυγες με απωθημένα.

Χαίρομαι που έχω τόσες στιγμές από σένα, χαίρομαι που ήπιαμε εκείνο τον καφέ, προλάβαμε να βγάλουμε το βιβλίο, άκουγα προσεκτικά όλα όσα μου έλεγες, ακόμα και αν διαφωνούσα σε πολλά, ελπίζω να ήμουν εκεί σχεδόν πάντα.

Βέβαια αυτό το “πάντα”, τελειωσε το πρωί της 24ης Αυγούστου, αλλά για εμάς συνεχίζεται και όπως λέει η @lady_pavl οι ψυχές είναι πουλιά και πιστεύουμε ότι έρχονται και μας “μιλάνε”.

Την Κυριακή 23/8 στις 11:45 θα τελεστεί στο Α’ νεκροταφείο (ναος Αγιων Θεοδώρων), ετήσιο μνημόσυνο για τον πατέρα μας.

20 φωτογραφίες που ανταλλάξαμε», έγραψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ανάρτησή του.