Σίβηρη: 3,95 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση μετά τη μεγάλη πυρκαγιά – Τα επόμενα βήματα

Τη Σίβηρη επισκέφθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, του βουλευτή Χαλκιδικής Ιωάννη Γιώργο του Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Κουφίδη,εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστασης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της περιοχής.



Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Μαργαρίτης Παπαστεφάνου, ο οποίος έθεσε ως άμεσες προτεραιότητες του Δήμου την ασφάλεια της Σίβηρης, την ταχεία υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων και τη συνολική ανασυγκρότηση της περιοχής.



Μετά τη σύσκεψη, το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, εκπρόσωποι της Δασικής Υπηρεσίας και των εμπλεκόμενων φορέων επισκέφθηκαν τις πληγείσες περιοχές, καθώς και δημοτικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά, μεταξύ των οποίων το Αμφιθέατρο Σίβηρης, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία και κάθε άλλη πληγείσα δημοτική υποδομή, προκειμένου να έχουν άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των αναγκών αποκατάστασης.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επισημάνθηκε ότι ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων υπήρξε καθοριστικός στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, σε μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, του Δασαρχείου, του Λιμενικού, της Περιφέρειας, του Δήμου, των εθελοντών και των κατοίκων.



Όπως τονίστηκε, η αποτελεσματική συνεργασία όλων των δυνάμεων περιόρισε τις συνέπειες μιας εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς και απέτρεψε πολύ χειρότερες καταστάσεις.



2,5 εκατ. ευρώ για τον Δήμο Κασσάνδρας



Κατά τη σύσκεψη ανακοινώθηκε ότι το ποσό που προβλέπεται να εγκριθεί για τον Δήμο Κασσάνδρας ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης των υποδομών.



Παράλληλα, 1 εκατομμύριο ευρώ προβλέπεται για την Αντιπεριφέρεια, ώστε να υλοποιηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης και η περιοχή να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα.



Επιπλέον, προβλέπεται αρωγή ύψους 450.000 ευρώ για το Δασαρχείο Κασσάνδρας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην πληγείσα δασική περιοχή και τα έργα προστασίας και αποκατάστασης.



Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητες μελέτες για τη φυσική αναζωογόνηση του δάσους, καθώς και για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, με στόχο τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.



Στο πλαίσιο της αποκατάστασης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις υποδομές της Σίβηρης, μεταξύ των οποίων το Αμφιθέατρο, ο βιολογικός καθαρισμός, όπου απαιτηθούν παρεμβάσεις, καθώς και άλλες δημοτικές υποδομές και κατοικίες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.



Αποζημιώσεις για κατοίκους και επιχειρήσεις

Οι αυτοψίες στις πληγείσες ιδιοκτησίες συνεχίζονται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών.



Για τους πληγέντες κατοίκους ανακοινώθηκε ότι μέσα σε δέκα ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα, θα αποσταλούν τα χρήματα για την καταβολή του επιδόματος οικοσκευής και του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.



Το επίδομα οικοσκευής προβλέπεται να κυμαίνεται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ανέρχεται στα 600 ευρώ.



Παράλληλα, για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρότερες ζημιές και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, προβλέπεται η ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας κρατικής αρωγής.



Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη σύσκεψη, η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό προβλέπεται να φτάσει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.



Ο Δήμος Κασσάνδρας συνεχίζει παράλληλα τη συγκέντρωση των αιτήσεων και των στοιχείων των πληγέντων, ώστε μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να υπάρχει σαφέστερη και ολοκληρωμένη εικόνα για το ακριβές μέγεθος των ζημιών.



Μαργαρίτης Παπαστεφάνου: «Να δημιουργήσουμε μία Σίβηρη ασφαλέστερη και πιο σύγχρονη»



Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Μαργαρίτης Παπαστεφάνου υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα έχει δύο βασικούς άξονες: την άμεση προστασία της περιοχής και τη μακροπρόθεσμη ανασυγκρότησή της.

Όπως ανέφερε:



«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμεση ασφάλεια της Σίβηρης. Το πρώτο σκέλος αφορά κυρίως τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Το δεύτερο είναι ένας πιο μακροπρόθεσμος στόχος της διοίκησης του Δήμου Κασσάνδρας, να δημιουργήσουμε μία Σίβηρη ασφαλέστερη και πιο σύγχρονη».



Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε το Πυροσβεστικό Σώμα, το Δασαρχείο Κασσάνδρας, τους αρμόδιους φορείς και τους πολυάριθμους εθελοντές που συμμετείχαν στην επιχείρηση, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «στο σημείο μηδέν η αλυσίδα είχε όλους τους κρίκους».



Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η περίοδος που ακολουθεί δεν είναι περίοδος εφησυχασμού, αλλά περίοδος σκληρής δουλειάς για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και κυρίως την αποκατάσταση.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, από το στάδιο της πρόληψης έως και την αποκατάσταση.



Ο Δήμος Κασσάνδρας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Πολιτεία, την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, το Δασαρχείο και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχεία ολοκλήρωση των αυτοψιών, την ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και την έναρξη των αναγκαίων έργων.



Προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των κατοίκων, η αποκατάσταση των πληγέντων και η ουσιαστική ανασυγκρότηση της Σίβηρης, με στόχο μια περιοχή πιο ασφαλή, πιο ανθεκτική και πιο σύγχρονη.