ΕΛ.Α.Σ.: Εκτός στόχου το πρόγραμμα “Ανακαίνιση Κατοικίας” για το άνοιγμα 25.000 κλειστών κατοικιών

Κριτική στην κυβέρνηση ότι είναι εκτός στόχου το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» ασκεί η ΕΛ.Α.Σ. με ανακοίνωσή της.

Οπως σημειώνει, στις 31.8.26 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιλεξιμότητας για κλειστά ακίνητα για το πρόγραμμα, και μέχρι σήμερα, με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα στοιχεία, έχουν εκδοθεί περίπου 9.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός θα ανέλθει περίπου στις 11.000 βεβαιώσεις.

«Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσφατα είχε θέσει τον πολιτικό πήχη στο άνοιγμα 25.000 κλειστών κατοικιών. Λίγες ημέρες πριν κλείσει το πρώτο στάδιο, η απόσταση από την κυβερνητική εξαγγελία είναι μεγάλη», σχολιάζει η ΕΛΑΣ, ενώ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι ο τελικός αριθμός θα είναι ακόμα μικρότερος, γιατί οι βεβαιώσεις αυτές αποτελούν μόνο τον πρώτο διοικητικό έλεγχο. Επίσης, κάνει λόγο για πολύ υψηλό προϋπολογισμό που δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, αφού μπορούν να χρηματοδοτήσουν και ανοικτές, ήδη χρησιμοποιούμενες κατοικίες, αλλά και για ψηφιακή γραφειοκρατία που δυσκολεύει τη διαδικασία για τους ιδιοκτήτες.

Η ΕΛΑΣ ζητά άμεσα από τη κυβέρνηση: