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Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από κατολίσθηση σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο

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Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου που συγκέντρωσε σήμερα από τοπικές πηγές.

Η τραγωδία σημειώθηκε χθες Τρίτη στις 14:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στη Ζαμπογιέ, περίπου 50 χλμ. από την πόλη Μπαμπουά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων είχε κάνει λόγο για 33 νεκρούς από την κατολίσθηση. Είχε αναφέρθει ότι το δυστύχημα συνέβη στην παραμεθόρια πόλη Γκαρούα- Μπουλάι του Καμερούν, στα σύνορα με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

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