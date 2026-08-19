MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα μέσα σε κελί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

Φυλακές Διαβατών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 17 λεπτά πριν

Η Meta σε δίκη σταθμό: “Ήξερε ότι οι έφηβοι εθίζονται” – Η κατάθεση φωτιά πρώην μηχανικού που μπορεί να αλλάξει Facebook και Instagram

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Χαλκιδική: Κανονικά λειτουργεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων μετά τις ζημιές που υπέστη από την πυρκαγιά στη Σίβηρη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποιo σημείο και ποιες ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες στο Καυτανζόγλειο για τη νέα αγωνιστική περίοδο και την παρουσία του Ηρακλή στη Super League – Δείτε εικόνες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ευθύμη Κουλούρη

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Ιός Δυτικού Νείλου: Φουντώνουν τα κρούσματα – 5 νέες περιοχές στο “κόκκινο”, οι δύο στη Θεσσαλονίκη