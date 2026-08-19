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Φωτιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 11:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Αξίζει να αναφερθεί πως χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

Ιωάννινα Φωτιά

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