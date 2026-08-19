Φωτιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 11:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Αξίζει να αναφερθεί πως χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.