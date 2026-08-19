Χαλκιδική: Ξήλωσαν αυθαίρετες κατασκηνώσεις από δύο παραλίες – Δείτε φωτογραφίες

Οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις παραλίες Κριαρίτσι και Αρετές της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, με τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Άγγελου Δραγάνη, με στόχο την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκηνώσεων και εγκαταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί στον αιγιαλό.

Σύμφωνα με το halkidikifocus.gr, κατά την επιχείρηση απομακρύνθηκαν σκηνές, αυτοσχέδιες κατασκευές και λοιπός εξοπλισμός που είχαν εγκατασταθεί παράνομα στον χώρο, ενώ εντοπίστηκαν και φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά, τα οποία δημιουργούσαν επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και το φυσικό περιβάλλον.

Ο Δήμος Σιθωνίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις για την προστασία των παραλιών, του φυσικού πλούτου και της εικόνας της περιοχής.

“Οι παραλίες της Σιθωνίας ανήκουν σε όλους. Η ελεύθερη πρόσβαση, η ασφάλεια, η καθαριότητα και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Οι έλεγχοι και οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκηνώσεων θα συνεχιστούν, όπου απαιτείται, σε όλο τον Δήμο Σιθωνίας”, διαμηνύει η δημοτική Αρχή.