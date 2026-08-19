Στο Ισραήλ ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης – Συναντήθηκε με τον αρχηγό των IDF

Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου συναντήθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, με το ΓΕΕΘΑ να επισημαίνει τη στρατηγική σημασία της σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Οι δύο χώρες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παραμένουν προσηλωμένες στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο Δημήτριος Χούπης είχε επίσης συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, Μάγια Σολωμού.

Παράλληλα, συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, υποστράτηγο ε.α. Αμίρ Μπαράμ, καθώς και με τον διευθυντή Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, ταξίαρχο ε.α. Γιαΐρ Κούλας.

Τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στην επίσκεψή του συνόδευαν ο Ακόλουθος Άμυνας της Ελλάδας στο Ισραήλ και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία αξιωματικών του ΓΕΕΘΑ.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

«Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αντιστράτηγο Eyal ZAMIR.

Η επίσκεψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία και την ιδιαίτερη βαρύτητα της ήδη εδραιωμένης στρατιωτικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η σχέση αυτή ενισχύει σταθερά τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ κα. Μάγια Σολωμού, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director General of the Ministry of Defence of Israel), Υποστράτηγο ε.α. κ. Amir BARAM, και τον Διευθυντή Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director of the International Defence Cooperation of the Ministry of Defence of Israel), Ταξίαρχο ε.α. κ. Yair KULAS.

Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στο Ισραήλ, καθώς και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία Αξιωματικών του ΓΕΕΘΑ».