Στην Μεσήμβρια οπαδοί του ΠΑΟΚ και ντοπάρισμα στους παίκτες: “Πάντα δίπλα στην ομάδα”

Αντιπροσωπεία των συνδέσμων φίλων του ΠΑΟΚ βρέθηκαν σήμερα (19/8) στη Νέα Μεσημβρία, στέλνοντας μήνυμα στήριξης σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Στόχος της παρουσίας τους ήταν να δείξουν την έμπρακτη στήριξη στην προσπάθεια της ομάδας, συνομιλώντας και εμψυχώνοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

«Προπονητικό κέντρο Μεσήμβριας 19-08

Πάντα δίπλα στον ΠΑΟΚ πάντα δίπλα στην ΟΜΑΔΑ!

ΠΑΟΚΑΡΑ ΦΕΡΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ!», ήταν το μήνυμα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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