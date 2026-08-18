Ζιμπάμπουε: Σε 94 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών του ναυαγίου στη λίμνη Καρίμπα

Ο απολογισμός του ναυαγίου πορθμείου στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε ανήλθε σε 94 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Μεταξύ των θυμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί είναι 30 παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Το πλοίο ανετράπη την περασμένη Τετάρτη εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, στα ταραγμένα νερά της τεχνητής λίμνης, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Ζάμπια.

Το πορθμείο είχε άδεια για μεταφορά 90 επιβατών, αλλά ήταν υπερφορτωμένο. Εκτός από τα 94 πτώματα, 77 άνθρωποι διασώθηκαν τις πρώτες ώρες μετά το ναυάγιο, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πολιτικής Προστασίας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Διασωθείσα δήλωσε σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ότι αρκετοί επιβάτες είχαν εκφράσει τις ανησυχίες τους στον καπετάνιο για την τρικυμία και την προφανή υπερφόρτωση του πλοίου, αλλά εκείνος τις αγνόησε. «Ταξιδεύω με αυτό το πλοίο πάνω από πέντε χρόνια, αλλά αυτήν τη φορά η κατάσταση ήταν διαφορετική. Υπήρχαν τόσα πολλά βαρέλια ντίζελ, τρόφιμα κι άλλες αποσκευές», αφηγήθηκε η Ιτάι Μαρουμίσα.

Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντάνιελ Γκάρουε δήλωσε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ότι το πολύνεκρο ναυάγιο οφείλεται σε «αμέλεια και ανθρώπινο λάθος», αποδίδοντας ουσιαστικά την ευθύνη στον καπετάνιο. Συμπλήρωσε πως «το πλοίο διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο είχε εκδοθεί από το υπουργείο Μεταφορών».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο πορθμείο εκτελούσε δρομολόγια εδώ και 41 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ