8 φράσεις με ενσυναίσθηση για να πεις σε κάποιον με άγχος

Όταν ένα δικό σου άτομο παλεύει με το άγχος, το να βρεις τα σωστά λόγια μοιάζει συχνά με ναρκοπέδιο. Θέλεις να βοηθήσεις, αλλά κλασικές φράσεις του τύπου «μην αγχώνεσαι», «ηρέμησε» ή «μην το σκέφτεσαι» όχι μόνο δεν λειτουργούν, αλλά μπορεί να κάνουν το άλλο άτομο να νιώσει ακόμα πιο αβοήθητο και απομονωμένο.

Το άγχος δεν είναι μια απλή στεναχώρια. Είναι μια έντονη σωματική και ψυχολογική αντίδραση που σε εγκλωβίζει. Το θετικό της υπόθεσης; Δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να προσφέρεις ουσιαστική ανακούφιση. Αν θέλεις να γίνεις μια σταθερή πηγή ηρεμίας για τους ανθρώπους σου, δες τις 8 αποτελεσματικές φράσεις που προσφέρουν πραγματική ανακούφιση και πώς να τις χρησιμοποιήσεις.

Φράσεις με ενσυναίσθηση για να πεις σε κάποιον με άγχος

1. «Είμαι εδώ μαζί σου. Δεν είσαι μόνη/ος σε αυτό»

Το άγχος δημιουργεί ένα αίσθημα βαθιάς απομόνωσης. Μια απλή, σταθερή δήλωση παρουσίας είναι συχνά πιο ισχυρή από οποιαδήποτε συμβουλή.

«Είμαι εδώ. Θέλεις να καθίσω δίπλα σου για λίγο;»

«Θα το περάσουμε αυτό μαζί, ακόμα κι αν απλά μείνουμε σιωπηλοί.»

Γιατί λειτουργεί: Ακυρώνει τον φόβο της εγκατάλειψης. Δείχνεις στο άλλο άτομο ότι δεν αποτελεί «βάρος» για σένα, προσφέροντας ένα ασφαλές συναισθηματικό καταφύγιο.

2. «Είναι απόλυτα λογικό να νιώθεις έτσι»

Όποιος βιώνει έντονο άγχος, συχνά νιώθει ντροπή ή θεωρεί ότι η αντίδρασή του είναι «υπερβολική». Δείξε του ότι τον/την καταλαβαίνεις:

Για μια μεγάλη αλλαγή: «Είναι λογικό να έχεις άγχος για τη μετακόμιση, έχεις να διαχειριστείς τόση αβεβαιότητα»,

Για κοινωνικό άγχος: «Καταλαβαίνω γιατί ζορίζεσαι σε αυτή την παρέα, είναι δύσκολο όταν δεν γνωρίζεις κόσμο».

Γιατί λειτουργεί: Διώχνει τις ενοχές. Όταν νομιμοποιείς το συναίσθημά του, σταματάει να παλεύει με τον εαυτό του επειδή αγχώθηκε.

3. «Μπορείς να μου πεις 5 πράγματα που βλέπεις αυτή τη στιγμή;»

Μιλάμε για την τεχνική 5-4-3-2-1. Όταν το άγχος χτυπάει κόκκινο ή ξεκινά μια κρίση πανικού, ο εγκέφαλος χάνει την επαφή με το «τώρα». Καθοδηγώντας τον άλλον να χρησιμοποιήσει τις αισθήσεις του, τον/την τραβάς πίσω στην πραγματικότητα:

5 πράγματα που βλέπεις (π.χ. έναν πίνακα, ένα αυτοκίνητο)

4 πράγματα που μπορείς να αγγίξεις (π.χ. το ύφασμα μιας μπλούζας, το τραπέζι)

3 πράγματα που ακούς (π.χ. τους δείκτες του ρολογιού, μια φωνή)

2 πράγματα που μυρίζεις (π.χ. τον καφέ, τον αέρα)

1 πράγμα που γεύεσαι (π.χ. μια καραμέλα)

Γιατί λειτουργεί: Διακόπτει τον φαύλο κύκλο των σκέψεων και αναγκάζει τον εγκέφαλο να εστιάσει σε συγκεκριμένα, ασφαλή ερεθίσματα του περιβάλλοντος.

4. «Πάμε να το σπάσουμε σε μικρά βήματα;»

Το άγχος διογκώνει τα πάντα, κάνοντας ακόμα και το πιο απλό πράγμα να φαντάζει βουνό. Αντί να ψάχνεις τη συνολική λύση, βοήθησέ τον να εστιάσει στο πρώτο, ελάχιστο βήμα.

«Βλέπω ότι σε έχει καταβάλει όλο αυτό. Ας μην σκεφτόμαστε το τελικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το πρώτο, πανεύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα;»

Γιατί λειτουργεί: Αποφορτίζει τον εγκέφαλο από την υπερπληροφόρηση και την παράλυση, επαναφέροντας την αίσθηση του ελέγχου.

5. «Ξέρω ότι το σώμα σου σου λέει ότι κινδυνεύεις, αλλά είσαι ασφαλής αυτή τη στιγμή»

Στον πανικό, ο εγκέφαλος αντιδρά σαν να απειλείται η ίδια η ζωή του ατόμου. Χρειάζεται μια ήρεμη φωνή που θα του θυμίσει την πραγματικότητα.

«Κοίταξε γύρω σου, είμαστε στο σπίτι. Είσαι ασφαλής, τίποτα κακό δεν πρόκειται να συμβεί.»

«Νιώσε την καρέκλα που σε κρατάει. Είσαι σταθερά στο έδαφος.»

Γιατί λειτουργεί: Δίνει στο λογικό μέρος του εγκεφάλου το σύνθημα ότι ο συναγερμός είναι ψευδής, βοηθώντας το νευρικό σύστημα να χαλαρώσει.

6. «Τι είναι αυτό που θα σε βοηθούσε περισσότερο αυτή τη στιγμή;»

Μην υποθέτεις ότι ξέρεις τι χρειάζεται. Άλλος θέλει αγκαλιά, άλλος θέλει χώρο κι άλλος απλά να μιλήσει.

«Θέλεις να το συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση, ή απλά να με ακούσεις να σου διαβάζω κάτι για να ξεχαστείς;»

Γιατί λειτουργεί: Του επιστρέφεις τη δύναμη και τον σεβασμό. Γίνεσαι συμπαραστάτης και όχι «σωτήρας» που αποφασίζει για εκείνον/η.

7. «Αυτό το συναίσθημα είναι έντονο, αλλά θα περάσει»

Όταν είσαι μέσα στη δίνη του άγχους, νιώθεις ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Θύμισέ του την προσωρινή φύση του συναισθήματος.

«Οι κρίσεις πανικού φτάνουν στην κορύφωσή τους σε λίγα λεπτά και μετά υποχωρούν. Θα το περάσουμε κύμα- κύμα».

«Το έχεις νιώσει ξανά και πέρασε. Το ίδιο θα γίνει και τώρα».

Γιατί λειτουργεί: Σπάει την ψευδαίσθηση της «μονιμότητας» και προσφέρει την ελπίδα που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή.

8. «Είμαι περήφανος/η για σένα που μοιράστηκες αυτό που νιώθεις»

Χρειάζεται τεράστιο θάρρος για να παραδεχτεί κάποιος/α ότι λυγίζει. Επιβράβευσε αυτή την ευαλωτότητα.

«Ξέρω πόσο δύσκολο σου ήταν να μου το πεις. Μπράβο σου που ζήτησες βοήθεια, αυτό δείχνει μεγάλη δύναμη».

Γιατί λειτουργεί: Μετατρέπει την αίσθηση της «αδυναμίας» σε πράξη γενναιότητας, χτίζοντας την αυτοεκτίμησή του.

Κι αν πεις το «λάθος» πράγμα;

Μην πανικοβάλλεσαι. Αν νιώσεις ότι κάτι που είπες δεν βοήθησε, απλά πες: «Συγνώμη, καταλαβαίνω ότι αυτό που είπα δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή. Πες μου εσύ τι χρειάζεσαι». Η ταπεινότητα και η διάθεση να είσαι εκεί είναι η μεγαλύτερη προσφορά σου.

Πηγή: ladylike.gr