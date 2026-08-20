Πρόβα τζενεράλε για… Καλαμαριά το Μετρό Θεσσαλονίκης – Συρμοί και αναγγελίες σαν σε κανονική λειτουργία (video)

Σε ρυθμούς κανονικής λειτουργίας φαίνεται πως μπαίνει σταδιακά η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη παράδοσή της, στις 27 Αυγούστου.

Η εικόνα στους σταθμούς θυμίζει πλέον έντονα κανονική λειτουργία. Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες του thestival, στους ηλεκτρονικούς πίνακες εμφανίζεται κανονικά ο χρόνος αναμονής για τους συρμούς με κατεύθυνση προς Μίκρα, ενώ ακούγονται και οι προβλεπόμενες ηχητικές αναγγελίες.

Οι συρμοί φτάνουν κανονικά στις αποβάθρες, ωστόσο οι πόρτες τους παραμένουν κλειστές, καθώς τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ακόμη χωρίς επιβάτες.

Η εικόνα μάλιστα προκάλεσε απορία σε αρκετούς πολίτες, οι οποίοι θεώρησαν αρχικά ότι η επέκταση προς Καλαμαριά είχε ήδη τεθεί σε λειτουργία. Υπάλληλοι του Μετρό τούς ενημέρωναν πως πρόκειται για δοκιμαστικά δρομολόγια και πως η γραμμή δεν έχει ακόμη ανοίξει για το επιβατικό κοινό.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία από τις τελευταίες φάσεις δοκιμών πριν από την παράδοση της επέκτασης, με τους συρμούς, τις ηλεκτρονικές πινακίδες, τις ηχητικές αναγγελίες και τα υπόλοιπα συστήματα να δοκιμάζονται πλέον σε συνθήκες που προσομοιάζουν στην κανονική λειτουργία.