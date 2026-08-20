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Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο

Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το πρωί σε αυτοκίνητο στον δήμο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Φωτιά

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