Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο στο Ωραιόκαστρο
Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το πρωί σε αυτοκίνητο στον δήμο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.
Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα, στο δήμο Ωραιοκάστρου #Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026