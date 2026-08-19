Θοδωρής Κατσαφάδος: Δημιουργήσαμε την οικογένεια μας και σήμερα έχω τα παιδιά μου, εκείνη δυστυχώς δεν τα έχει όλα αυτά

Σε μια τρυφερή εξομολόγηση για την αείμνηστη σύζυγο του προχώρησε ο Θοδωρής Κατσαφάδος, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Κι αυτό μιας και ο έμπειρος ηθοποιός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους μπορεί σήμερα να δηλώνει εξαιρετικά χορτασμένος και ευχαριστημένος για όσα έχει κάνει στη ζωή του.

Σήμερα, κοιτώντας πίσω, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να είχες κάνει διαφορετικά στην προσωπική σου ζωή;

Όχι. Στην προσωπική μου ζωή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είχα μια εξαιρετική γυναίκα δίπλα μου. Έναν υπέροχο άνθρωπο και μια υπέροχη ηθοποιό. Εκείνη έφτιαξε τη ζωή μας. Εγώ στα νιάτα μου δεν είχα μυαλό στο κεφάλι μου. Δεν σκεφτόμουν ούτε οικογένεια ούτε τίποτα. Ήμουν “όσα πάνε κι όσα έρθουν”. Δεν είχα τέτοια σχέδια.

Αυτή η γυναίκα αποφάσισε, με μάζεψε, κάναμε το παιδί μας και δημιουργήσαμε την οικογένεια μας. Και σήμερα εγώ έχω τα παιδιά μου. Εκείνη, δυστυχώς δεν τα έχει όλα αυτά. Η ζωή καμιά φορά είναι άδικη. Δεν θέλω όμως να το βαρύνω περισσότερο. Για όσα έχω κάνει στη ζωή μου είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ χορτασμένος. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Έζησα μια χαρά.

Έχεις όμως ακόμη πολλά να προσφέρεις…

Μακάρι. Αλλά, ακόμη κι αύριο να τελειώσει το ταξίδι μου, είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ χορτασμένος.