Νικολίνα Νικολούζου: Δεν γνώριζε για τη φυλομετάβαση τον πρώτο χρόνο που ήμουν κοινωνικά κορίτσι, φοβόμασταν πως θα το πάρει

Σε μια εξομολόγηση μέσω social media προχώρησε η Νικολίνα Νικολούζου, που γνωρίσαμε μέσα από προηγούμενο κύκλο του “My style rocks” του ΣΚΑΪ, πριν από λίγες ώρες.

Ειδικότερα, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το νεαρό μοντέλο θέλησε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που δέχθηκε από τους διαδικτυακούς της φίλους γύρω από τη διαδικασία της φυλομετάβασης που ακολούθησε η ίδια.

“Το στήθος μου ξεκίνησε να μεγαλώνει όταν ήμουν στην πρώτη Λυκείου και, μέχρι και σήμερα, δεν έχει σταματήσει. Μην νομίζετε ότι δεν βλέπω τα μηνύματα σας: “Που έχεις κάνει τη μύτη σου;”, “που έχεις κάνει το στήθος σου;”. Σας το υπόσχομαι όμως ότι, αν κάνω ποτέ το οτιδήποτε, θα το δείτε. Θα τα κάνουμε όλα μαζί” επισήμανε, αρχικά, η Νικολίνα Νικολούζου με χαμόγελο.

Λίγο μετά, σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις αντιδράσεις των μεγαλύτερων μελών της οικογένειας της, το νεαρό μοντέλο τόνισε τα εξής. “Η γιαγιά μου, η αλήθεια είναι, το πήρε αρκετά καλά. Μετά τους γονείς μου νομίζω πως ήταν η πρώτη που το έμαθε”.

“Επειδή η γιαγιά μου και ο παππούς μου μένουν σε ένα χωριό, όμως, εγώ και οι γονείς μου και η θεία μου φοβόμασταν πως θα τους το πάρει ο παππούς μου. Μέχρι και τον πρώτο χρόνο, που ήμουν κοινωνικά κορίτσι, δεν τον γνώριζε”.

“Μια μέρα έκατσε η θεία μου, του έκανε μια συζήτηση και ο παππούς μου ήταν πάρα πολύ εντάξει” συμπλήρωσε, ακόμα, η Νικολίνα Νικολούζου σ’ αυτό το νέο της μήνυμα στα social media.