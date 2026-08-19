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Αντώνης Κρόμπας: «Διαγνωσμένη κατάθλιψη δεν νομίζω ότι έχω περάσει, αλλά όλοι έχουμε τα τέλματα μας»

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τον καλό του φίλο και συνάδελφο, Λευτέρη Ελευθερίου έδωσε ο Αντώνης Κρόμπας συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Μάλιστα, μεταξύ πολλών άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα προσωπικά του σκοτάδια αλλά και τα τέλματα που προκαλούν οι δυσκολίες της καθημερινότητας.

Ποια είναι τα δικά σας τραγικά γεγονότα που προσπαθήσατε να διαχειριστείτε με γέλιο στη ζωή σας;

Ο καθένας έχει τα προσωπικά του σκοτάδια και αδιέξοδα. Προσπαθώ να τα μεταβολίζω μέσα από την απόσταση ασφαλείας που δίνει το χιούμορ.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο σκοτάδι που προσεγγίσατε έτσι;

Κυρίως σκοτάδια σε προσωπικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Περάσατε δηλαδή κατάθλιψη;

Διαγνωσμένη κατάθλιψη δεν νομίζω ότι έχω περάσει, αλλά στις δυσκολίες της καθημερινότητας όλοι έχουμε τα τέλματα μας.

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