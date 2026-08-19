“Καμπάνα” δύο αγωνιστικών στον Αντρίγια – Χάνει τα ματς με τη Μπραν!

Τιμωρία δύο αγωνιστικών για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον ΠΑΟΚ να στερείται τον αρχηγό του και από τη ρεβάνς της Νορβηγίας.



Ο Σέρβος αρχηγός τιμωρήθηκε τελικά με δύο αγωνιστικές, κάτι που γνωστοποίησε σήμερα (19/8) η UEFA στους ανθρώπους του Δικεφάλου.

Ως εκ τούτου θα απουσιάσει τόσο από τον αυριανό (20/8) αγώνα της Τούμπας, όσο και στη ρεβάνς με τη Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας (27/8). Όπως επισημαίνεται, υπήρξε ενδεχόμενο τιμωρίας και τριών αγωνιστικών, κάτι το οποίο αποφεύχθηκε, με τον Σέρβο αρχηγό να δίνει το παρών στην πρεμιέρα της League Phase, εφόσον ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση κόντρα στη Μπραν.

Υπενθυμίζεται πως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς είχε αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ στο Βέλγιο, μετά από αψιμαχία με τον Μπιανκόν, με τον ρέφερι Σότσα να τον αποβάλλει.