ΠΑΟΚ: Το μήνυμα των βετεράνων των ασπρόμαυρων μετά την πώληση του Κωνσταντέλια

Τη δική του θέση για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στον ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ εξέφρασε ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου.

Με αφορμή την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν και το αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας, οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ απευθύνουν μήνυμα ενότητας, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα, τον νέο προπονητή, τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη.

Παράλληλα, αναφέρονται στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ στέλνουν τις ευχές τους στον νεαρό μεσοεπιθετικό για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Με αφορμή τον αυριανό ευρωπαϊκό αγώνα και την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και λίγο μετά τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια, με γνώμονα πάντα το καλό της αγαπημένης μας ομάδας και την ενότητα.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ. Γαλουχήθηκε μέσα στον ΠΑΟΚ και πήρε μεταγραφή σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Αυτό από μόνο του είναι μια μεγάλη διαφήμιση για τον ΠΑΟΚ μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει πια παίκτες από άλλες ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να δημιουργεί παίκτες, που τους θέλουν οι μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Ευχόμαστε στον Γιάννη καλή επιτυχία στην καινούρια του ομάδα και το ξέρει ότι θα είναι πάντα στην καρδιά μας.

Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλουμε να στηρίξουμε την ομάδα μας, τον καινούριο προπονητή μας, τους παίκτες μας, τη διοίκηση και τον Ιβάν Σαββίδη.

Δεν είμαστε αγνώμονες, δεν ξεχνάμε ότι σήμερα χαιρόμαστε έναν ΠΑΟΚ, που έχει μεγαλώσει πολύ χάρη σ’ αυτόν τον άνθρωπο, που άλλαξε τον σύλλογο, τον έκανε ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό.

Στο αυριανό παιχνίδι η ομάδα μας θέλει το ζεστό χειροκρότημα όλων μας. Θέλουμε τη θετική κριτική, αλλά όχι τις διχαστικές και ακραίες απόψεις. Λέμε ΟΧΙ στη διχόνοια, η οποία καλλιεργείται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Μόνο, όμως, αν είμαστε ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης μας ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΚ”.