Άννα Λιβαθυνού: Το “Καλοκαίρι μαζί” μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό που να λατρεύω να κάνω

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ‘παραχώρησε έδωσε η Άννα Λιβαθυνού, αυτή την εβδομάδα, στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο της, Πολυξένη Καραμίχα με αφορμή την καθημερινή τηλεοπτική της παρουσία.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε αφενός στο νέο της εγχείρημα και αφετέρου στις διαφορές που φέρει μια καλοκαιρινή εκπομπή.

Πως προέκυψε το “Καλοκαίρι μαζί” και πως κυλά η καθημερινότητα σας στον ΑΝΤ1;

Είναι μια καθημερινότητα με πρωινό ξύπνημα – ευτυχώς όχι στις 3 αλλά στις 6 – αρκετή προετοιμασία και γρήγορους ρυθμούς. Η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Αυτό είναι άλλωστε που μου αρέσει πολύ σε αυτή τη δουλειά. Το ζωντανό, το απρόβλεπτο, η αμεσότητα. Προσπαθώ να είμαι πάντα καλά προετοιμασμένη και διαβασμένη αλλά, όταν βγούμε στον αέρα, θέλω να είμαι απλώς ο εαυτός μου.

Το “Καλοκαίρι μαζί” μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό που να λατρεύω να κάνω, μια καθημερινή εκπομπή με ειδήσεις, συνεντεύξεις, επικαιρότητα αλλά και πιο ανάλαφρες στιγμές. Ήθελα να είμαι εκεί, να δουλέψω, να δοκιμαστώ και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Με δυο εξαιρετικούς συναδέλφους, τον Νίκο Ρογκάκο και τον Στέφανο Σίσκο, αλλά και με μια δυνατή ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό.

Πως διαφοροποιείται μια καλοκαιρινή ενημερωτική εκπομπή;

Η επικαιρότητα δεν αλλάζει επειδή είναι καλοκαίρι. Αλλάζει, θα έλεγα, λίγο ο τρόπος με τον οποίο τη μεταφέρεις. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί, αλλά ταυτόχρονα έχει ανάγκη από περισσότερες ανάσες, χρηστικές πληροφορίες, θέματα που αφορούν τις διακοπές, την καθημερινότητα, την οικογένεια.

Θέλουμε λοιπόν να ενημερώνουμε τον κόσμο, αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός της εκπομπής, χωρίς όμως να χάνουμε τη ζεστασιά και τη συντροφικότητα που ταιριάζουν στα καλοκαιρινά πρωινά.