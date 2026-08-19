Χώρισε ο Γιάννης Σπαλιάρας – “Ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε”

Τον χωρισμό του από την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, Αγγελική, ανακοίνωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας.

Το γνωστό μοντέλο έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, γνωστοποιώντας πως οι δυο τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Όπως ανέφερε, από τη σχέση τους επιλέγει να κρατήσει τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και όσα μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σπαλιάρας έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του:

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε».