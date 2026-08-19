Χρήστος Δάντης: Η βουτιά στα παγωμένα νερά του Αχέροντα – “Να το ζήσετε”

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε στην Ήπειρο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μια στάση στον ποταμό Αχέροντα, στη Θεσπρωτία, όπου μάλιστα αποφάσισε να βουτήξει στα κρύα νερά του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία ξεχωριστή, προτρέποντας ουσιαστικά τους πάντες να τη δοκιμάσουν.

«Να κάνεις πως χαμογελάς ενώ το νερό εδώ μέσα είναι στους 5 Βαθμούς Κελσίου!

Tip: Η πραγματική αντίδραση βρίσκεται στη δεύτερη φωτογραφία. Παρεμπιπτόντως είναι μέσα στα ομορφότερα μέρη που έχω πάει στη ζωή μου και η εμπειρία του να βουτάς (βουτηξα!) μέσα σ’ αυτό το νερό ολόκληρος, μοναδική. Να το ζήσετε!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χρήστος Δάντης.

Παράλληλα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από το μπάνιο του στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού.