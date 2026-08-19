MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: Η βουτιά στα παγωμένα νερά του Αχέροντα – “Να το ζήσετε”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε στην Ήπειρο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε μια στάση στον ποταμό Αχέροντα, στη Θεσπρωτία, όπου μάλιστα αποφάσισε να βουτήξει στα κρύα νερά του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία ξεχωριστή, προτρέποντας ουσιαστικά τους πάντες να τη δοκιμάσουν.

«Να κάνεις πως χαμογελάς ενώ το νερό εδώ μέσα είναι στους 5 Βαθμούς Κελσίου!
Tip: Η πραγματική αντίδραση βρίσκεται στη δεύτερη φωτογραφία. Παρεμπιπτόντως είναι μέσα στα ομορφότερα μέρη που έχω πάει στη ζωή μου και η εμπειρία του να βουτάς (βουτηξα!) μέσα σ’ αυτό το νερό ολόκληρος, μοναδική. Να το ζήσετε!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Χρήστος Δάντης.

Παράλληλα δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από το μπάνιο του στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού.

Χρήστος Δάντης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Η Μίνα Καραμήτρου στον ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού και το καλωσόρισμα στη δημοσιογράφο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα – 22 πληγέντα κτίρια – 427 αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές σε όλη τη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

ΗΑΕ: Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν έπεσαν στη θάλασσα – Συναγερμός για τον πληθυσμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Χόρκλερ: Ήρθα στον Ηρακλή για να πετύχουμε μεγάλες νίκες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Γρονθοκόπησε υπάλληλο καταστήματος γιατί δεν τον εξυπηρέτησε – “Δεν τον χτύπησα αλλά πολεμήσαμε”, υποστήριξε

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Αριάνα Γκράντε έκανε το ίδιο τατουάζ με τον σύντροφό της μετά την επανασύνδεσή τους