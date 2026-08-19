Βασίλης Σπανούλης: Κανείς δε θέλει να χάνει, στόχος μας η πρόκριση στο Mundobasket

Η Εθνική μπάσκετ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundobasket, με τον Βασίλη Σπανούλη να θέτει ως ξεκάθαρο στόχο την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από τα παράθυρα της FIBA, μίλησε για τον εγωισμό των παικτών της Εθνικής μπάσκετ, μετά τις δύο τραγικές ήττες με Ρουμανία και Πορτογαλία, ενώ ανέφερε ότι οι αθλητές του πρέπει να διαχειρίζονται της καταστάσεις και να βελτιώνονται.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει για τα προκριματικά του Mundobasket την Ουκρανία (28/08, 19:00) στη Ρίγα και την Ισπανία (31/08, 19:00) στο T- Center.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένας στόχος που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο Παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων. Θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις. Σίγουρα δε μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο. Βέβαια το κάναμε πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις.

Το καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας δεν θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει αυτή την εμφάνιση, αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο. Όλοι είναι καλά, τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία, όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι, προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.

Σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές, δεν είναι εύκολο και για εμάς να έχουμε συνέχεια διαφορετικούς παίκτες. Έχουμε την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μία καλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία και πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση. Όλοι πήγαν διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα χρειάζεσαι μερικές ημέρες να συνέλθεις, να βρεις τα πατήματά σου.

Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ότι δεν μας άρεσε αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα πήρε μετάλλιο. Καλώς ή κακώς περιμένουμε μία-δυο κακές εμφανίσεις για να φορτώσουμε πίεση και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση των καταστάσεων».

Για την Εθνική Παίδων: «Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά που πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ. Αυτός που βελτιώνεται έχει και περισσότερες πιθανότητες να παίξει μπάσκετ. Το πιο σημαντικό δεν είναι το μετάλλιο. Υπάρχουν παιδιά που στο μέλλον μπορούν να παίξουν μπάσκετ, από αυτούς εξαρτάται. Η ουσία σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι μόνο το μετάλλιο, αλλά να βγάλουμε και παίκτες».