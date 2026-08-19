Αγγελική Ηλιάδη: Τέλος στη συνεργασία με τον μάνατζέρ της Χρήστο Παπαμήτρου – “Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια”

Η Αγγελική Ηλιάδη ανακοίνωσε πως η συνεργασία της με τον Χρήστο Παπαμήτρου ολοκληρώθηκε. Η τραγουδίστρια ψάχνει πλέον για νέο μάνατζερ και σε ανάρτησή της, εξήγησε πως δεν έλαβε την απόφαση επιπόλαια. Όπως ανέφερε, υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές του πρώην συνεργάτη της, που «ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού».

Ο μάνατζερ Χρήστος Παπαμήτρου απάντησε λακωνικά μέσω των δικών του social media, αναφέροντας απλώς «Ο κόσμος ξέρει. Απλά δεν μιλάει». Η Αγγελική Ηλιάδη τόνισε πως κάθε συνεργασία της βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν κάτι από όλα αυτά «χαθεί», η ίδια επιλέγει να γυρίσει σελίδα.

Στην ανακοίνωσή της η Αγγελική Ηλιάδη έγραψε αναλυτικά: «Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή. Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα.

Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία. Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε».

Ο Χρήστος Παπαμήτρου εκπροσωπούσε την τραγουδίστρια αναλαμβάνοντας το κλείσιμο των εμφανίσεών της (booking) και τη διαχείριση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων.