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Δ. Ωραιοκάστρου: Αναβιώνουν τα Παρχάρια την Τετάρτη στο Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων

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Με την αναβίωση των Παρχαρίων συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν», που διοργανώνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο 2026.

Τα Παρχάρια θα αναβιώσουν στην περιοχή «Αλώνια» στο Ωραιόκαστρο την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στις 20.00.

Πρόκειται για αναπαράσταση της μετακίνησης και παραμονής των κτηνοτρόφων Ποντίων στα παρχάρια. Η λέξη «παρχάρ’» ερμηνεύεται ως εξοχικός τόπος σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ωραιοκάστρου και την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ) με τη συμμετοχή του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαίου «Νέα Κοτύωρα». Η αναπαράσταση των Παρχαρίων είναι μια γιορτή της φύσης και της γαστρονομίας, όπου η παρασκευή ποντιακών εδεσμάτων θα μετατραπεί σε «εργαστήριο» μετάδοσης γνώσης και ανάδειξης πτυχών της μακραίωνης ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://oraiokastro.gr/apo-ton-ponto-sto-oraiokastro-amon-t-akoimeton-kantilan-festival-pontiakon-ekdiloseon-maios-oktovrios-2026-programma-ekdiloseon/ 

Το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων «Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο – Άμον τ’ ακοίμετον καντήλαν» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Δήμος Ωραιοκάστρου

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