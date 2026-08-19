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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στον Γέρακα δίπλα στην Αττική Οδό: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Γέρακα, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό.

Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 46 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Στις 15:43 ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η φωτιά καίει χαμηλή και ξερή βλάστηση ανάμεσα σε Ανθούσα και Γέρακα, ενώ μέχρι στιγμής η έκταση του μετώπου υπολογίζεται περίπου στα δύο στρέμματα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σηκωθούν δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Γέρακας Φωτιά

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