MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία για τους 18χρονους – Τι ισχύει για τις αναβολές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σημαντικές διευκρινίσεις για τη στρατιωτική θητεία οι οποίες αφορούν όσους έχουν γεννηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2008 ανακοίνωσε η Στρατολογία, αναφορικά με τον χρόνο που μπορούν να υπηρετήσουν και τη δυνατότητα αναβολής για σπουδές.

Σύμφωνα με τη Στρατολογία, οι γεννημένοι από 01 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 15 Μαΐου 2008, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους (2026 Γ’ ΕΣΣΟ), δύνανται, εφόσον καταταχθούν και εκπληρώσουν εξ ολοκλήρου την κύρια στρατιωτική τους υποχρέωση, να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση εννέα (9) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 5265/2026 (Α’ 3).

Υπενθυμίζεται ότι η στρατιωτική θητεία στην χώρα μας είναι 12 μήνες, με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες.

Επιπλέον, όσον αφορά τη δυνατότητα αναβολής, η Στρατολογία διευκρινίζει ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση αναβολής κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 του ν. 5265/2026 (Α΄ 3). Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης αναβολής δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ, www.stratologia.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Eurostat: Επιβεβαίωσε τον πληθωρισμό για την Ελλάδα στο 2,7% τον Ιούλιο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Νέα Σχολική Χρονιά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος μοτοσικλετιστής – Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κύπρο: Εντοπίστηκε νεκρό βρέφος πέντε μηνών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 39 λεπτά πριν

“Καμπάνα” δύο αγωνιστικών στον Αντρίγια – Χάνει τα ματς με τη Μπραν!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κατερίνη: Ηλικιωμένη πνίγηκε στην περιοχή του Κορινού – Προσπάθησε να την σώσει ναυαγοσώστης