Πετρούνιας, Ευρωπαϊκό ενόργανης Γυμναστικής: Φουλ για μετάλλιο, με τη 2η καλύτερη επίδοση προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων

Φουλ για το 9ό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό ενόργανης γυμναστικής έβαλε ο Λευτέρης Πετρούνιας, μετά την απόδοσή του στα προκριματικά της διοργάνωσης του Ζάγκρεμπ.

Ο “Άρχοντας των Κρίκων” εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), παρά ένα μικρό λάθος στην έξοδο.

Μάλιστα, η επίδοσή του ήταν η 2η καλύτερη ανάμεσα στους αθλητές, δίνοντάς του το εισιτήριο για την 8άδα του μεγάλου τελικού της Παρασκευής (21/08, 19:00).



Η προσπάθεια του Πετρούνια θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και με δεδομένο ότι στον τελικό το πρόγραμμά του θα έχει βαθμό δυσκολίας 5.700, είναι ανάμεσα στα φαβορί για το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στους κρίκους.

Πηγή: sport24.gr