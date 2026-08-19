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Λευτέρης Πετρούνιας: Στη μάχη του Ευρωπαϊκού στο Ζάγκρεμπ για το 9ο χρυσό στους κρίκους

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THESTIVAL TEAM

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Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής μεταφέρεται στο Ζάγκρεμπ, με τους άνδρες να ρίχνονται στη μάχη από την Τετάρτη 19 Αυγούστου.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βρίσκεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση με στόχο ακόμη μία κορυφή στους κρίκους.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά δέκα στην καριέρα του.

Πότε αγωνίζεται

Η πρώτη εμφάνιση του Πετρούνια στη διοργάνωση είναι στις 19 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών των ανδρών. Η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 18:45, με την ελληνική συμμετοχή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι φίλοι της ενόργανης θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των κρίκων, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων, σε ζωντανή μετάδοση στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λευτέρης Πετρούνιας

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