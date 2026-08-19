Λευτέρης Πετρούνιας: Στη μάχη του Ευρωπαϊκού στο Ζάγκρεμπ για το 9ο χρυσό στους κρίκους
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής μεταφέρεται στο Ζάγκρεμπ, με τους άνδρες να ρίχνονται στη μάχη από την Τετάρτη 19 Αυγούστου.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, βρίσκεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος επιστρέφει στη διοργάνωση με στόχο ακόμη μία κορυφή στους κρίκους.
Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη κατακτήσει 8 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και συνολικά δέκα στην καριέρα του.
Πότε αγωνίζεται
Η πρώτη εμφάνιση του Πετρούνια στη διοργάνωση είναι στις 19 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προκριματικών των ανδρών. Η αγωνιστική δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από τις 18:45, με την ελληνική συμμετοχή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Οι φίλοι της ενόργανης θα μπορούν να παρακολουθήσουν το Ευρωπαϊκό ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό των κρίκων, ο Πετρούνιας θα επιστρέψει στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων, σε ζωντανή μετάδοση στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
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