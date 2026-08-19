Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχθηκαν επίθεση το 2025

Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχθηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρει στη χρήση drones, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ κάνοντας λόγο για μια «φρικτή» τάση.

Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025 έναντι 833 το 2024, σύμφωνα με το Aid Worker Security Database, μια πλατφόρμα που χρηματοδοτείται από τον Καναδά και την Αυστραλία και στην οποία καταγράφονται σημαντικά συμβάντα ασφαλείας που επηρεάζουν τους εργαζόμενους σε οργανώσεις αρωγής.

Από αυτούς οι 350 σκοτώθηκαν, μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχε καταγραφεί αριθμός ρεκόρ νεκρών (387).

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι το επίπεδο της βίας είναι φρικτό και κάλεσε τις χώρες να σέβονται τους κανόνες του πολέμου και να φροντίζουν να λογοδοτούν όσοι διαπράττουν ωμότητες εις βάρος εργαζομένων σε οργανώσεις αρωγής.

«Το να υπηρετείς τους άλλους έχει γίνει πιο επικίνδυνο από ποτέ», τόνισε ο Γκουτέρες ενόψει των τελετών που έχει προγραμματίσει ο ΟΗΕ για σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης, στη διάρκεια της οποίας οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στα γραφεία του οργανισμού στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη προς τιμή των νεκρών.

Ο επικεφαλής του γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) Τομ Φλέτσερ δήλωσε ότι η εξάπλωση των φθηνών drones, στα οποία μπορούν να προσαρμοστούν όπλα, έχει αυξήσει τους κινδύνους.

Τον Μάρτιο σημειώθηκαν στη Γκόμα, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, πλήγματα με drones από τα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας Γάλλος εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση, ενώ κομβόι με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν γίνει στόχος επιθέσεων στην Ουκρανία και το Σουδάν.

Η Γάζα ήταν μακράν το πιο φονικό μέρος για τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις το 2025, με 186 να σκοτώνονται εκεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ ακολουθεί το Σουδάν.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNWRA) έχει ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 393 μέλη του προσωπικού της έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την έναρξη του πολέμου Χαμάς- Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Μπούσρα Χαλίντι, επικεφαλής του τμήματος ανθρωπιστικής πολιτικής της Oxfam, ζήτησε να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, εκτιμώντας ότι «είμαστε μάρτυρες μιας επίθεσης εναντίον της ίδιας της ανθρωπιστικής δράσης».