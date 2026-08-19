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Ρόδος: Ισχυροί κρότοι ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος του νησιού – Ανησυχία στους κατοίκους

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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THESTIVAL TEAM

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στη Ρόδο από τους δύο απανωτούς ήχους που έμοιαζαν σαν εκείνων των εκρήξεων.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί οι κάτοικοι και οι επισκέπτες από άκρη σε άκρη του νησιού δηλαδή από το κέντρο της πόλεως έως και τη Λίνδο άκουσαν δύο βροντερούς ήχους που έσεισαν το έδαφος.

Το φαινόμενο ήταν το ίδιο σε όλα τα σημεία του νησιού ακόμη και σε εκείνα κοντά στην θάλασσα όπου βρίσκονται τουριστικές μονάδες.

Η υπόθεση ερευνάται καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες από την Πυροσβεστική την Αστυνομία για το θέμα.

Στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε η είδηση πως έσπασε το φράγμα του ήχου από πολεμικά αεροσκάφη. Ωστόσο αυτό δεν έχει επίσημα επιβεβαιωθεί. Τα ερωτημα;τικά εστιάζουν στην ένταση του φαινομένου και στο γεγονός ότι σείστηκε το έδαφος σαν να επρόκειτο για εκρήξεις.

Ρόδος

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