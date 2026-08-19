CNN: Στερεύουν οι πύραυλοι Patriot στην Ουκρανία, τα συστήματα υπάρχουν, αλλά μένουν χωρίς πυρομαχικά

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, ο πόλεμος συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές των δύο πλευρών, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελίσσονται τόσο στο μέτωπο όσο και στον αέρα.



Οι πυραυλικές επιθέσεις, τα πλήγματα με drones και η προσπάθεια προστασίας κρίσιμων υποδομών και μεγάλων πόλεων έχουν καταστήσει την αεράμυνα έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της σύγκρουσης.



Σε αυτό το περιβάλλον, τα συστήματα Patriot έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα αμυντικά εργαλεία που διαθέτει η Ουκρανία, καθώς αποτελούν ένα από τα ελάχιστα μέσα ικανά να αντιμετωπίσουν βαλλιστικούς πυραύλους.



Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με έναν σοβαρό περιορισμό: την έλλειψη επαρκών αναχαιτιστών.

Άδειοι εκτοξευτές Patriot στην Ουκρανία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, η Ουκρανία διαθέτει ακόμη συστοιχίες Patriot, όμως τα αποθέματα των πυραύλων αναχαίτισης έχουν σχεδόν εξαντληθεί, με αποτέλεσμα ορισμένοι εκτοξευτές να παραμένουν ανενεργοί.



Δημοσιογράφοι του δικτύου απέκτησαν πρόσβαση σε ένα σύστημα Patriot σε ουκρανικό έδαφος, χωρίς να αποκαλύψουν την ακριβή τοποθεσία ή τεχνικές λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα που μεταφέρθηκε είναι αυτή ενός προηγμένου οπλικού συστήματος το οποίο βρίσκεται στο πεδίο, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως χωρίς τα απαραίτητα πυρομαχικά.



Οι 16 σωλήνες εκτόξευσης της συστοιχίας που παρουσιάστηκε φέρουν σημάδια έντονης χρήσης, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μονάδα έχει παραμείνει χωρίς δυνατότητα άμεσης δράσης λόγω της έλλειψης αναχαιτιστών.



Η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε ήταν αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

«Έχεις το σύστημα, αλλά δεν μπορείς να αναχαιτίσεις τον πύραυλο»

Ο επικεφαλής μηχανικός της μονάδας, ο οποίος παρουσιάστηκε μόνο με το μικρό του όνομα, Ντμίτρο, δήλωσε στο CNN ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους χειριστές του Patriot. Όπως ανέφερε, οι Ουκρανοί στρατιώτες διαθέτουν την τεχνολογία και την εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν τις απειλές, όμως δεν έχουν πλέον αρκετούς αναχαιτιστές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε επίθεση.



«Είναι πραγματικά οδυνηρό να βλέπεις ότι έχεις τον εξοπλισμό, αλλά δεν μπορείς να αναχαιτίσεις κανέναν πύραυλο», δήλωσε, περιγράφοντας την αίσθηση ότι βαλλιστικοί πύραυλοι περνούν πάνω από τις πόλεις χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης.



Ο ίδιος ανέφερε ότι η πρώτη φορά που η μονάδα του αντιμετώπισε πλήρη έλλειψη αναχαιτιστών ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία εξαιρετικά δύσκολη για όσους υπηρετούν στα συστήματα αεράμυνας.

Το αίτημα του Κιέβου

Η Ουκρανία ζητά την ενίσχυση των αποθεμάτων της σε Patriot, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η χώρα χρειάζεται πολύ περισσότερους αναχαιτιστές για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές απειλές.



Σύμφωνα με το CNN, ο Ζελένσκι έχει αναφέρει ότι η Ουκρανία χρειάζεται περίπου το 5% των αμερικανικών αποθεμάτων Patriot για να καλύψει τις ανάγκες της, ενώ σήμερα διαθέτει περίπου το 1%.

Παράλληλα, το Κίεβο επιδιώκει τη δυνατότητα παραγωγής αναχαιτιστών Patriot στην Ουκρανία, μέσω συνεργασίας με αμερικανικές εταιρείες. Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η δημιουργία μιας τέτοιας παραγωγικής υποδομής απαιτεί χρόνο, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε ιδιαίτερα ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία.