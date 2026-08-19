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Πληρώθηκαν οι πυρόπληκτες επιχειρήσεις από τις περσινές φωτιές στη Χίο

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Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 18/8 οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης που σχεδίασε και υλοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 σε περιοχές της Χίου.

Οι πληρωμές αυτές έρχονται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της β’ φάσης και της υποβολής σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, από τις 27 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν 509.643,30 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Χίου. Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό σχήμα στήριξης αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη απαλλασσόμενες, είναι υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, λειτουργούν νομίμως, βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025 και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες. Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του αθροίσματος του κύκλου εργασιών των μηνών Ιουλίου ως και Δεκεμβρίου του 2025 κατά 5% τουλάχιστον σε σχέση με το μέγιστο άθροισμα του κύκλου εργασιών των αντίστοιχων μηνών της τελευταίας πενταετίας.

Το ποσό της ενίσχυσης ισούται με μέρος της ως άνω μείωσης του κύκλου εργασιών, με ελάχιστο ποσό ενίσχυσης το ποσό των 3.000 ευρώ και ανώτατο ποσό τα 50.000 ευρώ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ανώτατων ορίων που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, προχωρά και η διαδικασία για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που υπέστησαν άμεσες υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού τους, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες κτλ. από τις πυρκαγιές του 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου.
Ειδικότερα, την Τρίτη 18 Αυγούστου καταβλήθηκαν συνολικά 217.838,54 ευρώ σε 14 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025.

Χίος

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