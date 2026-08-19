Φωτιά στη Χαλκιδική: Σήμερα η σύσκεψη υπό τον Κ. Κατσαφάδο, παρουσία του Μ. Σχοινά, για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις

Στον σχεδιασμό των άμεσων παρεμβάσεων μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των ρεμάτων της περιοχής, καθώς, ενόψει των φθινοπωρινών βροχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προλάβουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ήδη εκπονείται μελέτη για το σύνολο των ρεμάτων που θα πρέπει να καθαριστούν στην περιοχή της Σίβηρης μετά την πυρκαγιά. Στη μελέτη καταγράφονται τα ρέματα, η πορεία τους, τα σημεία στα οποία καταλήγουν και οι εκβολές τους, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, όπως εξηγεί ο κ. Κουφίδης, από τη μελέτη θα προκύψει και εκτιμώμενο κόστος των εργασιών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τις ανάγκες χρηματοδότησης και να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό.

Η μελέτη αναμένεται να παρουσιαστεί στη σημερινή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί στη Σίβηρη Χαλκιδικής, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που θα βρεθεί στην περιοχή για την αποτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την αποκατάσταση.

Η καταγραφή των ρεμάτων και ο καθαρισμός τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την πυρκαγιά, καθώς η απώλεια της βλάστησης στις καμένες εκτάσεις αυξάνει τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και μεταφοράς φερτών υλικών κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων. Για τον λόγο αυτό ο καθαρισμός των υδατορεμάτων αποτελεί ένα από τα μέτρα που εξετάζονται παράλληλα με τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που έχει ήδη δρομολογήσει η δασική υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η σημερνή σύσκεψη θα γίνει υπό τον αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που θα βρεθεί στο Δημαρχείο Κασσάνδρας αναμένεται επίσης να συμμετάσχει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, καθώς μεγάλο μέρος των ζημιών αφορά αγροτικές εκτάσεις, ελαιώνες και υποδομές της περιοχής.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει αυτοψία στο πεδίο, ενώ στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων.